 مرور القريات ينفذ برنامج ” الله يعطيك خيرها” المرحلة الثانية بمشاركة التعليم  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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مرور القريات ينفذ برنامج ” الله يعطيك خيرها” المرحلة الثانية بمشاركة التعليم 

مرور القريات ينفذ برنامج ” الله يعطيك خيرها” المرحلة الثانية بمشاركة التعليم 
المناطق - عبدالعزيز المشيطي - القريات
فعلت ادارة مرور محافظة القريات بتوجيهات ومتابعة من مدير مرور ادارة محافظة القريات العقيد عبدالعزيز بن محمد البريذع   برنامج “الله يعطيك خيرها” للسلامة المرورية  حيث زار عدد من طلاب المدارس (  مدرسة تعليم القيادة )  بالمحافظة التقى بهم مدير شعبة تعليم القيادة الملازم اول عبدالله بن سعد البقمي قدم خلالها شرح وافى وكافي عن مهام المدرسة في طريقة استخراج الرخصة المرورية وبعض الإرشادات المتعلقه بكيفية القيادة الصحيحة والتوعوية المرورية كما قدم مؤخراً بعض المحاضرات لطلاب القريات عن السلامة المرورية ومنظومة باشر والنظام الجديد للمخالفات المرورية  ، وسوف تقدم ادارة مرور محافظة القريات خلال الايام القادمة عدة محاضرات التوعوية للمدارس المحافظة بالتعاون مع ادارة تعليم محافظة القريات .

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