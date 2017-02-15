 إصابة ثلاثة مواطنين إثر مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية في الموسّم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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إصابة ثلاثة مواطنين إثر مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية في الموسّم

إصابة ثلاثة مواطنين إثر مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية في الموسّم
واس - جازان

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم بلاغاً عن إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مركز الموسّم التابع لمحافظة الطوال.
وأضاف المقدم القحطاني أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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