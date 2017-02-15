 الأربعاء المقبل .. وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء تدشن عدد من أنشطتها للعام الجامعي الجاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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الأربعاء المقبل .. وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء تدشن عدد من أنشطتها للعام الجامعي الجاري

الأربعاء المقبل .. وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء تدشن عدد من أنشطتها للعام الجامعي الجاري
المناطق - الرياض

برعاية معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، تنظم وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء يوم الأربعاء المقبل 25 جمادى الأولى 1438  هـ حفل تدشين أنشطة الوحدة للعام الجامعي الحالي والمتضمنة لعدد من الفعاليات والبرامج الوحدة وذلك على مسرح المدينة الجامعية بشقراء.

ويتضمن برنامج الحفل زيارة لمعرض الوحدة وورشة عمل بعنوان: ( دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري لدى الطالب الجامعي) يقدمها كل من : الدكتور عثمان بن محمد الصديقي المستشار بالإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية  والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل المدرب والمستشار بالأمن الفكري.

يجدر بالذكر أن وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء وضعت ضمن رؤيتها الريادة في البرامج الوقائية الفكرية والسلوكية وتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية الإيجابية للبناء الفكري لطلاب وطالبات الجامعة، وتفعيلاً لدور الطالب الجامعي في تحقيق الولاء الوطني وحفظ الأمن ، وإبراز خطورة التكفير وعلاقة ذلك بالغلو والتنطع في الدين . يأتي ذلك تطبيقاً لأدوار الجامعة في خدمة المجتمع من خلال المشاريع والأبحاث العلمية والدراسات والفعاليات والبرامج ، للوقاية من المهددات الفكرية, والمساهمة في تدعيم قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب

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