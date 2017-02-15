رائعة تكتب بماء الذهب.. سكب من خلالها الشاعر مشاعره في صور لا يقرؤها إلا من أحب مدينة أبها.. وصدق مع نفسه قبل أن يصدق مع فاتنته التي يرى أن الهادمون؛ والمرتشون؛ والغادرون؛ والظالمون؛ والسارقون والأوباش قد خذلوها؛ وأساؤوا لها ودمروا جمالها؛ مشيراً إلى أمورٍ خفيّة خلفت آلاف الأسئلة عن سبب ذلك ومن هو المستفيد.!
قصيدة جديدة للأديب والشاعر الكبير “أحمد عسيري” عنونها بـ”أبها وأصنام الفساد”.. تنفرد “المناطق” بنشرها..
لبيك “أبها”وقد أضحت غواديها
رعبا يدمر قاصيها ودانيها
“الهادمون” على أنقاضها سكروا
فما ترى غير شاريها وساقيها
“المرتشون” على أبوابها حضروا
سود الوجوه وقد ريشت خوافيها
“الغادرون” على أنفاسها رقصوا
حتى انحنى ظهرها واهتز راسيها
“الظالمون” على أحلامها نبتوا
كغابة السم مانامت أفاعيها
“السارقون” على بستانها ركضوا
ليسرقوا ما تبقى من مغانيها
بئس الفساد وهذا المسخ نلعنه
حتى تناسل كالطاعون تمويها
يجتاحني الف إعصار وأسئلة
أين الحقيقة من يدري ويدريها؟
أبكي لطفل تراب الوحل مدفنه
أبكي لشيخ كسير الروح واهيها
أبكي لحورية الأوطان في زمن
جفت ضمائر قوم كيف نحييها؟
أبكي الديار التي ما مسها عطب
واليوم مستنقع “الأوباش” كاسيها
أبكي الشعاب التي كانت مناكبها
تذوب كالعطر تجري في نواحيها
هذي التجاعيد في “أبها” تعذبني
كصرخة الموت تبكيني وتبكيها
سمعت “أبها” تناديني كعاشقة
هلت جدائلها والحزن طاويها
تقول أمري إلى الرحمن أسأله
حسن الختام فمن يحنو وينجيها؟
موبوءة هذه “الأصنام” فاسدة
عصية كيف أعيت من يداويها؟
٢٤/٥/١٤٣٨
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