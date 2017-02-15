رائعة تكتب بماء الذهب.. سكب من خلالها الشاعر مشاعره في صور لا يقرؤها إلا من أحب مدينة أبها.. وصدق مع نفسه قبل أن يصدق مع فاتنته التي يرى أن الهادمون؛ والمرتشون؛ والغادرون؛ والظالمون؛ والسارقون والأوباش قد خذلوها؛ وأساؤوا لها ودمروا جمالها؛ مشيراً إلى أمورٍ خفيّة خلفت آلاف الأسئلة عن سبب ذلك ومن هو المستفيد.!

قصيدة جديدة للأديب والشاعر الكبير “أحمد عسيري” عنونها بـ”أبها وأصنام الفساد”.. تنفرد “المناطق” بنشرها..