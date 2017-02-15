بلدي مركز “قنا” يقف على المواقع المتضررة من آثار السيول 

وقف أعضاء المجلس البلدي بمركز قنا، التابع لمحافظة محايل عسير صباح اليوم الإثنين على أعمال بلدية قنا والقرى التابعة لها ، وتم رصد أعمال التنظيف لما خلفته السيول في الشوارع والأودية من ضرر، إضافة إلى ردم وتسوية بعض الشوارع المتضررة ومعرفة احتياجات المركز على الطبيعة.

وقام بالجولة رئيس المجلس محمد الجرب، يرافقه الأعضاء ورئيس بلدية قنا ابراهيم الحفظي ، وشملت الزيارة طريق آل ثوبان مرورا بقرية الضحي والوقوف على احدى المدارس المتضررة بالقرية , وعلى الفور انتقل أعضاء المجلس الى طريق عقبة الفاتح و المؤدية لقرية الحدبة بوادي لتين ,وتم الوقوف على شكوى بقرية الحدادية بالمعشور , واطلعوا على ما قدمته البلدية من أعمال في تلك القرى .

وبيّن رئيس البلدية الحفظي أن البلدية سخرت جميع الإمكانات من معدات وآليات وكل طاقاتها للمشاركة جنبًا إلى جنب مع الدفاع المدني ، حيث فرغت المعدات والآليات للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول ، إضافة إلى ردم المستنقعات وأماكن تجمع المياه في المناطق المنخفضة والطرق والأودية المعزولة ، حيث عادت الحركة إلى طبيعتها , وقال إن البلدية تقوم بشكل دوري لصيانة العبارات التابعة لها بتنظيفها وصيانتها.

وفى نهاية الجولة قدم رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي شكرهم لرئيس البلدية وللجنة السيول في التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وعلى ما شاهدوه من جهود أثناء الزيارة الميدانية، مؤكدين على دور المجلس البلدي في دعم جهود البلدية في التعامل مع الأمطار والسيول .