كرسي ارامكو  للسلامة المرورية يناقش 10 مشاريع في اجتماعه الدوري بجامعة الامام عبد الرحمن 

يقيم كرسي ارامكو للسلامة المرورية بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل اجتماعه الدوري التواصلي لكرسي ارامكو للسلامة المرورية مع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة مثل شركة ارامكو السعودية و وزارة النقل وامانة المنطقة الشرقية والادارة العامة للمرور في الرياض وذلك صباح اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات في رحاب جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بمبنى رقم 11 .

من جانبه قال الدكتور عبدالحميد المعجل المشرف على الكرسي ان هذا الاجتماع يعد ضمن اجندة كرسي ارامكو للسلامة المرورية حيث سيتم استضافة 20 ممثلا لجهات متخصصه في السلامة المرورية ولها علاقة بذلك لمتابعة سير اعمال الكرسي و بحث الدراسات المتعلقة فيه والمناقشة وابداء الراي في عدد من المحاور الهامة ومشاريع الكرسي البالغ عددها 10 مشاريع وكذلك الدورات المستقبلية والاستفادة من المعلومات وتبادل الآراء من الجهات حول سير المشاريع ومراحلها القادمة لكل مشروع .

واكد الدكتور المعجل بان هذه الاجتماعات يعد ذو اهمية كبرى من خلال الخروج بأفضل النتائج التي تدعم الكرسي وتجعل من التعاون بين الجهات مثمرا ليؤتي الكرسي اهدافه المرجوة عاما بعد عام كما لا ننسى الدعم الذي يلقاه الكرسي من ادارة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وارامكو السعودية هذا ما يدعم مشاركة القطاعات الحكومية ودعمها في سبيل النهوض بوسائل السلامة المرورية على مستوى افراد المجتمع المحلي والخارج