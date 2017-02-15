على خلفية الأمطار.. تكثيف برامج الصيانة بمدارس عسير

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير برامج للصيانة والأمن والسلامة في جميع مدارس المنطقة ، للاطمئنان على سلامة البيئة التعليمية في المدارس ،بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضح مدير عام التعليم جلوي آل كركمان ، أن الإدارة سيرت فرقا للصيانة بهدف الوقوف على المدارس ميدانيا ، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مهدد لسلامة الطلاب والطالبات ، بمساندة من إدارة الأمن والسلامة في الإدارة ، مشيرا إلى أن الوضع العام في مدارس المنطقة مطمئن .

وكان آل كركمان تفقد مجموعة من مدارس البنين والبنات خلال اليومين الماضيين ، وتابع خطط أعمال فرق الصيانة والأمن والسلامة المعنية ، في كل من أبها وخميس مشيط .

وأكد آل كركمان على دور قادة وقائدات المدارس، وأهمية استشعار أدوارهم كقادة تربويين للتعامل مع الحالات الطارئة، والتنسيق المستمر مع إدارة الأمن والسلامة المدرسية، بشأن تنفيذ وتفعيل الخطط الخاصة بهذه الحالات وسرعة تنفيذها ، لاسيما ما يتعلق بجوانب الأمن والسلامة، والتي تشمل تدريب منسوبي المدرسة على التعامل مع الخطط الطارئة.

من جهة ثانية وقف مدير مكتب التعليم بخميس مشيط سعيد آل سويد ،على أوضاع مدارس المحافظة، وذلك للاطمئنان على سير اليوم الدراسي ،والوقوف على جوانب الأمن والسلامة للتعامل مع الظروف الطارئة، كما وقف مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة بالنيابة عبدالله أبوعريف على سير العمل في الميدان التربوي في عدد من مدارس المحافظة , وعلى الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار خلال اليومين الماضيين , حيث شملت الجولة الوقوف على مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية ، ومدرسة ذي النورين الابتدائية ، وثانوية الواديين للبنات ، والتقى بالطلاب والمعلمين والهيئة الإدارية ، كما التقى عدد من أولياء الأمور واستمع إلى مطالبهم , وتقرر تعليق الدراسة في ثانوية الواديين للبنات بسبب مشاكل في المحولات الكهربائية .