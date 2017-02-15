إزالة ( 15 ) مبنى مخالف بمخطط الشوقية بمنطقة مكة المكرمة  

تواصل بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملاتها لمراقبة التعديات على الاراضي والممتلكات العامة ، وإزالة المباني المخالفة والعشوائية ، حيث ازالت لجنة التعديات بالبلدية مؤخرا عدد من المنازل المخالفه والتي لا يحمل اصحابا صكوكا شرعية ، وتشكل خطرا وتشويها للمنظر العام .

وقال رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي إن الفرق الرقابية نفذت مؤخرا العديد من الجولات الميدانية في الأحياء والمخططات التابعة للمنطقة وبمشاركة شرطة العاصمة المقدسة ، وقد تم تكثيف الجولات خاصة في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون ، وذلك بهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل خطرا على السكان ، وتم أمس إزالة (15) مبنى مسلح بعضها يتكون من دورين وعدد من الاحوشة ، وجميعها مقامة بطرق مخالفة وغير نظامية ولا يحمل اصحابها صكوكا نظامية.

وأكد عراقي بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامه ، مشيراً الى أن الامانة تكثف مراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق ، من خلال الفرق الميدانية وبمشاركة الجهات الامنية ، وذلك للحد من إنتشار مثل هذه الظواهر السلبية