“الفيفا” يرفض إعادة الثلاث نقاط للاتحاد

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين رفض نظيره الاتحاد الدولي “الفيفا” استئناف نادي الاتحاد على نقاطه المخصومة في “دوري جميل”.

وبذلك يغلق الملف الذي ترقب نتائجه الاتحاديين كثيرا على أمل إعادة النقاط الثلاث حتى تعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة نحو المنافسة على بطولة الدوري ووصول رصيده إلى 44 نقطة بدلا من الحالي 41 نقطة محتلا بها المركز الثالث خلف النصر بفارق الأهداف.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد تلقيه اليوم الاثنين خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يتضمن رفض لجنة الانضباط لطلب نادي الاتحاد بإعادة النقاط الثلاث التي تم حسمها مستقبلا.

وأعلن نادي الاتحاد في بيان أن هذا الرفض “جاء برغم كافة الجهود التي تم بذلها والمتابعة المستمرة من مجلس الإدارة والدعم الذي تلقاه النادي من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم”، وأضاف “وبرغم أهمية النقاط المحسومة في جدول ترتيب الدوري إلا أن ثقة المجلس في الله ثم في جهود اللاعبين ودعم الجماهير الوفية كفيلة للتعويض والاستمرار في المنافسة على لقب بطولة دوري جميل”.