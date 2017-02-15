ست مسنات ختمن القرآن الكريم بالطائف

ختم ست منتسبات لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه التابع لمحافظة الطائف القرآن الكريم وهن
ام ساعد 70سنه وام عبدالله 70سنه ونفيلا النفيعي 70سنه
وحمده السواط 65سنه وام جمال 60سنه وغزوى النفيعي 59 سنه فقد اكرمهن الله تعالى بختم القرآن كاملا وتعتزم الجمعية تكريمهن في حفل ستقيمه الجمعية لحفظة كتاب الله وويستحقين التكريم والإشادة فهن قدوة وبهن كامهات نفخر.
وحمده السواط 65سنه وام جمال 60سنه وغزوى النفيعي 59 سنه فقد اكرمهن الله تعالى بختم القرآن كاملا وتعتزم الجمعية تكريمهن في حفل ستقيمه الجمعية لحفظة كتاب الله وويستحقين التكريم والإشادة فهن قدوة وبهن كامهات نفخر.
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