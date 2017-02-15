 ست مسنات ختمن القرآن الكريم بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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ست مسنات ختمن القرآن الكريم بالطائف

ست مسنات ختمن القرآن الكريم بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
ختم  ست   منتسبات  لجمعية  تحفيظ  القرآن الكريم  بوادي  ليه  التابع  لمحافظة  الطائف  القرآن  الكريم  وهن
‏ام ساعد 70سنه وام عبدالله 70سنه ونفيلا النفيعي 70سنه
وحمده السواط 65سنه وام جمال 60سنه وغزوى النفيعي 59 سنه  فقد اكرمهن الله تعالى  بختم القرآن  كاملا  وتعتزم  الجمعية  تكريمهن  في  حفل  ستقيمه  الجمعية  لحفظة  كتاب  الله  وويستحقين  التكريم  والإشادة  فهن  قدوة  وبهن  كامهات  نفخر.

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