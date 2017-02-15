دراسة تكشف خطورة ابتلاع “العلكة” الممضوغة.. خاصة للأطفال

أجرى باحثون في جامعة “بينغهامتون” بولاية نيورك، دراسة حول خطورة ابتلاع “العلكة” على سلامة الجهاز الهضمي والأمعاء، خاصة مع الأطفال الذين لا يعون تلك المخاطر.

وحذر الباحثون من خطورة ابتلاع “العكلة” بعد مضغها، مرجعين ذلك إلى أنها تقلل من قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص العناصر الغذائية، كونها تحتوي على مادة تسمي “ثاني أكسيد التيتانيوم”، والتي تعيق الهضم.

وقال أحد معدي الدراسة الدكتور “جريتشين ماهلر” الأستاذ المساعد في جامعة “بينغهامتون”، إن ابتلاع العلكة يسبب تبطأ عملية الأيض، بالإضافة إلى صعوبة امتصاص الجسسم لعنصري الحديد والزنك.

وتابع: “العلكة تؤثر على الإنزيمات بصورة كبيرة، علاوة على احتمالية زيادة فرص الإصابة بالتهابات المعدة”.