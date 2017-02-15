“الخارجية” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، للعمل في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في بيروت.

وجاءت الوظائف على المستويات المهنية المختلفة التالية:

1- موظف الشؤون الاجتماعية (p3).

2- موظف الشؤون الاقتصادية (p3).

3- موظف الشؤون الاقتصادية (p4).

4- مسؤول الشؤون الاقتصادية (P4).

5- موظف الشؤون الاجتماعية – النوع الاجتماعي (P4).

6- رئيس قسم خدمات المؤتمرات (p5).

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين التقدم عبر هذا الرابط.

كما أعلنت الوزارة عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، للعمل بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، كما يفضل أن يكون المترشحون من المؤهلين وخاصة من النساء.

وأوضحت الوزارة بأن آخر موعد للتقديم 23 فبراير 2017م، وذلك عبر هذا الرابط.