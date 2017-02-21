مقتل وإصابة 30 من مليشيا الحوثي في تعز.. بينهم القيادي “محمد سنان”

أكد مصدر عسكري يمني في قيادة محور تعز، مقتل 9 من قيادات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة 21 آخرين في غارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت اليوم رتلاً من التعزيزات باتجاه جبل النار.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن من بين قتلى المليشيا القيادي الحوثي محمد هايل سنان المعين مديرًا لمديرية مقبنة من قبل المليشيات فيما تكبدت الميلشيا خسائر في المعدات.

وفي سياق متصل، أكد المصدر وصول الجيش الوطني في جبهة المخا إلى محطة التحلية بين “يختل” ومحطة الكهرباء فيما تقصف مدفعية الجيش الوطني مواقع المليشيا الانقلابية في جبل النار غرب محافظة تعز.