 شاهد.. ميزة جديدة لـ “واتساب” تهدد عرش “سناب شات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. تقدم “الشرعية” نحو معقل الحوثيين “صعدة” والسيطرة على أهم مديرياتها “حساب المواطن” يحاصر لاعبي كرة القدم: “سجلوا المرتبات.. 17 جهة ستراقب التحايل” شاهد.. رد غير متوقع لأمين جدة بعد سؤاله عن استعدادات المحافظة للأمطار !! رفع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة 100 % أبريل المقبل.. والمشروبات الغازية 50 % شاهد.. ميزة جديدة لـ “واتساب” تهدد عرش “سناب شات” مقتل وإصابة 30 من مليشيا الحوثي في تعز.. بينهم القيادي “محمد سنان” عراقية عن فظائع داعش: اغتصبوني يوميا أمام أطفالي هجوم مسلح على مقهى بإسطنبول “الخارجية” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين دراسة تكشف خطورة ابتلاع “العلكة” الممضوغة.. خاصة للأطفال القذائف الفكرية ليست هي الحل خبراء بالأمم المتحدة: نجلا المخلوع صالح متورطان بغسيل أموال

شاهد.. ميزة جديدة لـ “واتساب” تهدد عرش “سناب شات”

المناطق - وكالات

 أعلن تطبيق واتساب بشكل رسمي عن إطلاق ميزة جديدة شبيهة بتطبيق سناب شات، أطلق عليها اسم حالة واتساب WhatsApp Status .

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والكتابة والرسومات ووضع الملصقات والرموز التعبيرية وغيرها، مع الأصدقاء كما في “سناب شات” .

وأوضح التطبيق أنه يمكنك اختيار من يشاهد ما تشاركه، سواء كل أصدقائك أو بعضهم، وغير متاح للعامة، على أن تتاح الخدمة لجميع المستخدمين، وعددهم أكثر من 1.2 مليار مستخدم يومي، تباعاً على آندرويد ‏و‎ iOS‎و”ويندوز موبايل” بدءاً من اليوم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>