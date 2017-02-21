 رفع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة 100 % أبريل المقبل.. والمشروبات الغازية 50 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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رفع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة 100 % أبريل المقبل.. والمشروبات الغازية 50 %

رفع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة 100 % أبريل المقبل.. والمشروبات الغازية 50 %
المناطق - الرياض

تتجه السعودية إلى تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع نيسان (أبريل) المقبل، أي بعد 39 يوما من الآن، بعد أن أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بتطبيق هذه الضريبة، التي تشمل ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تراوح بين 50 إلى 100 في المائة.

أكد ذلك مصدر حكومي، أمس، موضحا أن هيئة الزكاة والدخل استعدت لتطبيق نظام الضريبة المقترحة.

وكان مجلس الوزراء أقر، أمس، تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ التطبيق، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار.

وقال المصدر، إن نظام الضرائب يدرس حاليا في هيئة الخبراء، ومن ثم يحال بعد الانتهاء منها إلى مجلس الشورى للنظر فيه، متوقعا إقراره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، أن السعودية بعد أن تبدأ تطبيق الضريبة، ستعمل على تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك، لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.

 

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