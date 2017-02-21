“حساب المواطن” يحاصر لاعبي كرة القدم: “سجلوا المرتبات.. 17 جهة ستراقب التحايل”

استبعد المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف على حساب المواطن المهندس ماجد ‏العصيمي تجاوز البرنامج عن بيانات لاعبي كرة القدم السعوديين، خصوصا المحترفين في دوري جميل ودوري الدرجة الأولى.

وحول عقود ومرتبات اللاعبين السعوديين غير المسجلة في قواعد البيانات والمعلومات قال: التسجيل في البرنامج يتطلب من جميع المواطنين سواء كانوا لاعبي كرة قدم محترفين أو من الألعاب والرياضات الأخرى، تسجيل كافة بيانات الدخل من مرتبات شهرية أو غيرها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبين أن بيانات البرنامج مرتبطة بـ17 جهة حكومية، ما يحد من فرص التحايل في تسجيل البيانات»، لافتاً إلى أهمية تقديم حسن النيات في هذا الجانب، واستشعار ما يتصف به المواطن السعودي من صفات وأخلاقيات اكتسبها من الشريعة الاسلامية.