 شاهد.. تقدم “الشرعية” نحو معقل الحوثيين “صعدة” والسيطرة على أهم مديرياتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. تقدم “الشرعية” نحو معقل الحوثيين “صعدة” والسيطرة على أهم مديرياتها

المناطق - وكالات

تقدم الجيش اليمني للحكومة الشرعية بدعم من قوات التحالف نحو محافظة صعدة اليمنية، معقل الحوثيين، والسيطرة على أهم مديرياتها، وفقاً لما أظهرته لقطات من تقرير تلفزيوني.

ووفقاً لتقرير نشرته “العربية”، قال المراسل إنه يقف في محافظة صعدة اليمنية، وتحديدا في مديرية كتاف البقع التي تمت السيطرة عليها وتعد شريان المحافظة، حيث برز جنود الشرعية بجانب جنود من قوات التحالف وهم يقفون فيها.

وأكد أحد القيادات الميدانية السعودية، كما وصفه مراسل القناة، أبو عبدالعزيز، أنهم يتواجدون في معقل الحوثيين في مديرية كتاف البقع خارج صعدة.

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