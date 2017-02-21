 شاهد.. ماذا قال أمير الرياض خلال اجتماع بالطائرة لبحث تصريف السيول ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. ماذا قال أمير الرياض خلال اجتماع بالطائرة لبحث تصريف السيول ؟

المناطق- الرياض

ساعات قضاها أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر في الجو عقد خلالها اجتماعاً مصغراً في الطائرة مع أمين منطقة الرياض، ومدير الدفاع المدني، بحضور مدير شركة الكهرباء في الخرج.

وشاهد أمير الرياض حجم الأمطار التي هطلت على منطقة الخرج والدلم وحجم الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين والشوارع والميادين العامة في المنطقة.

واطلع على خطوات العمل التي نفذتها شركة الكهرباء، وكذلك الدفاع المدني والقوات المسلحة في سبيل تلافي السيل المنقول الذي أحاط بمحافظة الخرج خلال الأيام الماضية.

وقال أمير الرياض خلال حديثه مع المسؤولين إن مشاركة المتخصصين بالأودية وكبار السن أمر حتمي وضروري لتلافي تكرار مثل هذه المشاكل، خصوصا أن البناء قد تم وسط الأودية في تلك المناطق.

وأوضح أمير الرياض أن العمل جارٍ لإيجاد حل سريع وحاسم لمثل هذه الأمور ودراسة دقيقة لتلك المواقع، خصوصا أنها منطقة فيضان للأودية والشعاب المحيطة بها، فجميع السيول التي تصلها تقريبا منقولة من مناطق أخرى.
الكهرباء

وامتدح أمير الرياض سرعة التحرك من قبل شركة الكهرباء في حل مشكلة انقطاع التيار حيث استطاعت الشركة تنفيذ عمل رائع من خلال إيصال التيار المنقطع عن أكثر من 7 آلاف مشترك خلال فترة وجيزة.

 

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