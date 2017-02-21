 الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ46 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ46 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز

الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ46 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز
المناطق -واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غدٍ الأربعاء حفل تخرج الدفعة الـ 46 للعام الجامعي 1436 /1437هـ ، البالغ عددها 16 ألف طالب من مختلف الكليات, والبرامج الدراسية، وذلك بمقر الإستاد الرياضي بالجامعة .
وأفاد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, أن تخريج الدفعة الـ 46 تزامنت مع خطط الجامعة في تشكيل لجان مؤخراً لتطوير إستراتيجية الجامعة لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال عقد العديد من ورش العمل لتطوير مخرجات العملية التعليمية لتحقيق هدف الجامعة الأول بحصول الخريجين على وظائف في فترة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من موعد انتهاء الدراسة .
وأعرب عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على هذه الرعاية الكريمة للحفل، ومشاركة أبنائه الخريجين الفرحة في هذه المناسبة السعيدة .

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