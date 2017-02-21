 رسميا .. خميس “نصراوي” لـ 3 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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رسميا .. خميس “نصراوي” لـ 3 سنوات

رسميا .. خميس “نصراوي” لـ 3 سنوات
المناطق_الرياض

أعلن نادي النصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء تمديد عقد لاعب الفريق عوض خميس لمدة ثلاث سنوات قادمة على الرغم من توقيع اللاعب لنادي الهلال في التاسع من فبراير الجاري لثلاث سنوات قادمة بعد دخول الفترة الحرة من عقده مع النصر والذي ينتهي نهاية هذا الموسم.

وكان خميس قد أكمل التدريبات مع ناديه النصر بعد توقيعه للهلال الذي رفض شراء المدة المتبقية من عقده.

وكانت أنباء قد تواترت في اليومين الماضين أن عوض خميس سيوقع للنصر من جديد وسط تكهنات بأن السبب يعود لعدم استلامه مقدم عقده الذي وقعه مع الهلال.
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