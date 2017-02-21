فيديو.. محمد بن زايد: نشكر الرئيس البشير على “فزعته” بدون طلب

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقف جمهورية السودان الشقيقة، بقيادة الرئيس عمر حسن البشير، في انضمامها للتحالف العربي، ودعمها لعملية «إعادة الأمل»، التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، موضحاً سموه أن جمهورية السودان من الدول التي بادرت إلى تقديم الدعم، والوقوف مع التحالف العربي، دون طلب.

وأشاد سموه بأداء القوات السودانية الموجودة في ميادين العمليات، جنباً إلى جنب مع قوات التحالف العربي، موضحاً سموه أن أبناء السودان الشقيق مع أبنائنا في الخنادق والخطوط الأمامية، يتحلون بالعزيمة والإرادة الصلبة، مؤكداً سموه أن التاريخ العربي، وأجيالنا الحالية والمقبلة، سيذكرون باعتزاز هذه الوقفة، والاستجابة المشرفة من جمهورية السودان مع بقية دول التحالف.

وأكد سموه أن «هذا ليس بغريب على إخواننا في السودان، وليس بغريب على شخص مثل فخامة الرئيس عمر البشير، الذي أمضى فترة من حياته في دولة الإمارات مقدماً خبراته العسكرية لقواتنا المسلحة، متنقلاً بين عدد من مناطق الدولة، ومعايشاً المراحل المبكرة لبناء الدولة».

وقال سموه: «فباسم أبناء دولة الإمارات نقدم له التحية والشكر بتشريفه لنا، ونجدد له الاعتزاز بهذه الوقفة المشرفة ضد التدخلات التي تستهدف تغيير هوية المنطقة، وتجزئة كياناتها لخدمة أجندات إقليمية وخارجية».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر البحر، الرئيس عمر حسن البشير والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن سعادته بوجوده بين أشقائه في دولة الإمارات، التي يكن لقيادتها كل تقدير واعتزاز، ولشعبها الشقيق كل وفاء ومحبة.

واستحضر خلال حديثه المواقف الأصيلة لمؤسس البلاد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده الدؤوبة في جمع الكلمة، وتوحيد شمل أبناء المنطقة في كيان اتحادي يجمعهم تحت راية واحدة، واصفاً الراحل الكبير الشيخ زايد بأنه حكيم العرب، ومعلِّم الأجيال، وأننا جميعاً تعلمنا منه التحلي بالإرادة والعزيمة والصبر للتغلب على التحديات، وهو ما جسّده، رحمه الله، بحكمته وخبرته في تجاوز جميع العقبات لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الرئيس السوداني عن سعادته وتقديره بتكريمه بوسام زايد، واصفاً هذا التكريم بأنه أسعد كل الشعب السوداني، مؤكداً اعتزازه بما يربط جمهورية السودان ودولة الإمارات وشعبها من روابط الأخوة والمحبة والتعاون المشترك.

كما أكد أن وقوف جمهورية السودان ودعمها للتحالف العربي هو واجب تمليه علينا الأخوة ومقتضيات الأمن العربي، ولنا الشرف بأن يكون لنا دور مع الأشقاء في صون وحفظ أمن واستقرار ومصالح البلدان العربية.