“الخدمة المدنية”: اللائحة التعليمية الجديدة رُفعت للمقام الكريم.. وعالجت جوانب القصور

أكد عبدالله الملفي، نائب وزير الخدمة المدنية، أن لائحة الوظائف التعليمية المقترحة رُفعت للمقام السامي، وأنها ستواكب المرحلة المقبلة، وقال: “رُفعت للمقام الكريم، وإن شاء الله قريب من كل خير”.

وتفصيلاً، قال الملفي: “اللائحة التعليمية الحالية صدرت قبل 355 سنة، وكانت مناسبة في حينها، وهي من اللوائح التي ساهمت في توطين السعوديين؛ إذ كانت نسبة المعلمين غير السعوديين عند صدورها تزيد على 51 % من المعلمين. كما ساهمت اللائحة في نشر التعليم بين أبنائنا وبناتنا؛ إذ توجهوا للتعليم، وحققوا ريادة في جميع المحافل. هذه اللائحة كانت مناسبة في وقتها”.

وقال في اتصال هاتفي مع القناة السعودية: “بعد أن تغيرت الأمور، وتغير العرض والطلب، وتغيرت نظريات ومفاهيم التعليم، صدر قرار أخير من مجلس الوزراء، شُكّلت بموجبة لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة التعليم، وأُعدت لائحة ستواكب المرحلة المقبلة، ورُفعت للمقام الكريم، وإن شاء الله قريب من كل خير”.

وأضاف: “تتضمن اللائحة المقترحة تفاصيل كثيرة رائعة جدًّا، عالجت جوانب قصور معينة، كانت موجودة، سواء على مستوى المعلم، أو على مستوى البيئة المدرسية.. وبإذن الله سوف تحقق اللائحة مطلب الوظيفة والموظف أمام قيادة حكيمة، تبحث عما يرضي الله، ويرفع شأن الوطن، وخصوصًا أن اللائحة تمس شريحة مهمة، يسند لها تعليم وتربية الجيل.. وهذا الإنسان أغلى ما يمكن أن يكون بالوطن بعد العقيدة والوطن”.