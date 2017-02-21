الخارجية التركية تدعو إيران إعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو إنه لا يمكن فهم وقبول الاتهامات الإيرانية،مؤكدا أن المنتظر من إيران الإقدام على خطوات بنّاءة وإعادة النظر في سياساتها تجاه دول المنطقة. جاء ذلك في بيان اصدره المتحدث باسم الخارجية التركية، اليوم الأثنين ردا على تصريحات نظيره الإيراني بهرام قاسمي، بحسب وكالة أنباء الاناضول.

وقال المتحدث التركي إنّ “بلداً (إيران) لا يتورع عن إرسال من لجأوا إليه بسبب الأزمات في المنطقة، إلى ساحات الحروب، وهو المسؤول عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، لا يمكن فهم أو تقبل توجيهه الاتهامات للآخرين”.وأكد أن “المنتظر من إيران، الإقدام على خطوات بنّاءة وإعادة النظر في سياساتها تجاه دول المنطقة، عوضاً عن اتهام الدول التي توجه لها انتقادات”.

كان الرئيس التركي قد صرح خلال زيارته الأخيرة التي قام بها للبحرين أن إيران تسعى لتقسيم العراق وسورية وتتصرف من منطلقات قومية.فيما قال جاويش اوغلو،في ندوة على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أول امس الاحد ، إن الدور الإيراني في المنطقة، يزعزع الاستقرار، خاصة وأن طهران تسعى لنشر التشيّع في سورية والعراق.ودعا جاويش أوغلو طهران لإنهاء الممارسات التي من شأنها زعزعة استقراروأمن المنطقة.