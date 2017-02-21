“العصيمي”: يحق للوزراء وأعضاء “الشورى” التسجيل في “حساب المواطن”

أكد المشرف على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي أن الوزراء وأعضاء مجلس الشورى يحق لهم التسجيل في حساب المواطن، لافتاً إلى أن التسجيل حالياً متاح للجميع.

وأشار العصيمي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى أن التسجيل لا يعني استحقاق الدعم، مبيناً أن عملية الاستحقاق ستعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا في حينها.

وأوضح أن أي شاب يمتلك مسكناً مستقلاً عن والده، بإمكانه التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، فلا يستحق الدعم ولو كان عمره 50 سنة.

ونوه إلى أن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلابية، عليهم وضع ما يثبت ذلك خلال تسجيلهم في حساب المواطن، باعتباره سكناً مستقلاً.