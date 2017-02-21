 “العصيمي”: يحق للوزراء وأعضاء “الشورى” التسجيل في “حساب المواطن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اكتشاف هام قد يحافظ على الشباب كثيرا ألمانيا قد تسمح بالاطلاع على بيانات هواتف طالبي اللجوء “نزاهة”: سننشر تقاريرنا قريبا.. وهناك موظفون يتضررون من تقديم بلاغات عن الفساد “الخدمة المدنية”: منح الموظفين الحكوميين زيادة لا تقل عن علاوة عند ترقيتهم “العصيمي”: يحق للوزراء وأعضاء “الشورى” التسجيل في “حساب المواطن” الخارجية التركية تدعو إيران إعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة “الخدمة المدنية”: اللائحة التعليمية الجديدة رُفعت للمقام الكريم.. وعالجت جوانب القصور فيديو.. محمد بن زايد: نشكر الرئيس البشير على “فزعته” بدون طلب هيئة المفاوضات: الأسد يبعث “رسالة دموية” قبل جنيف 4 التعليم: معالجة مايزيد على 3600 مبنى مدرسيا متضررا جراء السيول أستراليا.. 5 قتلى في اصطدام طائرة بمركز تسوق رسميا .. خميس “نصراوي” لـ 3 سنوات

“العصيمي”: يحق للوزراء وأعضاء “الشورى” التسجيل في “حساب المواطن”

“العصيمي”: يحق للوزراء وأعضاء “الشورى” التسجيل في “حساب المواطن”
المناطق_الرياض

أكد المشرف على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي أن الوزراء وأعضاء مجلس الشورى يحق لهم التسجيل في حساب المواطن، لافتاً إلى أن التسجيل حالياً متاح للجميع.

وأشار العصيمي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى أن التسجيل لا يعني استحقاق الدعم، مبيناً أن عملية الاستحقاق ستعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا في حينها.

وأوضح أن أي شاب يمتلك مسكناً مستقلاً عن والده، بإمكانه التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، فلا يستحق الدعم ولو كان عمره 50 سنة.

ونوه إلى أن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلابية، عليهم وضع ما يثبت ذلك خلال تسجيلهم في حساب المواطن، باعتباره سكناً مستقلاً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>