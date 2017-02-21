 “نزاهة”: سننشر تقاريرنا قريبا.. وهناك موظفون يتضررون من تقديم بلاغات عن الفساد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اكتشاف هام قد يحافظ على الشباب كثيرا ألمانيا قد تسمح بالاطلاع على بيانات هواتف طالبي اللجوء “نزاهة”: سننشر تقاريرنا قريبا.. وهناك موظفون يتضررون من تقديم بلاغات عن الفساد “الخدمة المدنية”: منح الموظفين الحكوميين زيادة لا تقل عن علاوة عند ترقيتهم “العصيمي”: يحق للوزراء وأعضاء “الشورى” التسجيل في “حساب المواطن” الخارجية التركية تدعو إيران إعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة “الخدمة المدنية”: اللائحة التعليمية الجديدة رُفعت للمقام الكريم.. وعالجت جوانب القصور فيديو.. محمد بن زايد: نشكر الرئيس البشير على “فزعته” بدون طلب هيئة المفاوضات: الأسد يبعث “رسالة دموية” قبل جنيف 4 التعليم: معالجة مايزيد على 3600 مبنى مدرسيا متضررا جراء السيول أستراليا.. 5 قتلى في اصطدام طائرة بمركز تسوق رسميا .. خميس “نصراوي” لـ 3 سنوات

“نزاهة”: سننشر تقاريرنا قريبا.. وهناك موظفون يتضررون من تقديم بلاغات عن الفساد

“نزاهة”: سننشر تقاريرنا قريبا.. وهناك موظفون يتضررون من تقديم بلاغات عن الفساد
المناطق_الرياض

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن أن الأيام المقبلة ستشهد نشر تقاريرها السنوية على موقع الهيئة الإلكتروني، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع لدى الهيئة من نشر تقاريرها أسوة ببقية الجهات الحكومية.

وقال المحيسن، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إن الهيئة ليس لديها حرج من إتاحة معلوماتها للعامة، مضيفاً أن الهيئة تسعى للتعامل بشفافية من خلال بياناتها الصحفية إبرازاً لجهودها.

وأوضح أنه ليس لدى الهيئة قانون يسمح لها بالتشهير بالمفسدين، كونها ليست جهة قضائية أو تنفيذية، ولا تقوم بتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن التشهير مكفول فقط للقاضي إذا ارتأى ذلك في بعض القضايا.

من جهة أخرى، لفت المحيسن إلى أن هناك موظفين يتعثرون في عملهم؛ بسبب إبلاغهم عن حالات فساد، مشدداً على أن الهيئة تتعاون مع المبلغين لحمايتهم، وفقاً للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أنها تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>