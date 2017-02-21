“نزاهة”: سننشر تقاريرنا قريبا.. وهناك موظفون يتضررون من تقديم بلاغات عن الفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن أن الأيام المقبلة ستشهد نشر تقاريرها السنوية على موقع الهيئة الإلكتروني، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع لدى الهيئة من نشر تقاريرها أسوة ببقية الجهات الحكومية.

وقال المحيسن، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إن الهيئة ليس لديها حرج من إتاحة معلوماتها للعامة، مضيفاً أن الهيئة تسعى للتعامل بشفافية من خلال بياناتها الصحفية إبرازاً لجهودها.

وأوضح أنه ليس لدى الهيئة قانون يسمح لها بالتشهير بالمفسدين، كونها ليست جهة قضائية أو تنفيذية، ولا تقوم بتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن التشهير مكفول فقط للقاضي إذا ارتأى ذلك في بعض القضايا.

من جهة أخرى، لفت المحيسن إلى أن هناك موظفين يتعثرون في عملهم؛ بسبب إبلاغهم عن حالات فساد، مشدداً على أن الهيئة تتعاون مع المبلغين لحمايتهم، وفقاً للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أنها تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ.