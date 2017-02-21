 ألمانيا قد تسمح بالاطلاع على بيانات هواتف طالبي اللجوء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اكتشاف هام قد يحافظ على الشباب كثيرا ألمانيا قد تسمح بالاطلاع على بيانات هواتف طالبي اللجوء “نزاهة”: سننشر تقاريرنا قريبا.. وهناك موظفون يتضررون من تقديم بلاغات عن الفساد “الخدمة المدنية”: منح الموظفين الحكوميين زيادة لا تقل عن علاوة عند ترقيتهم “العصيمي”: يحق للوزراء وأعضاء “الشورى” التسجيل في “حساب المواطن” الخارجية التركية تدعو إيران إعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة “الخدمة المدنية”: اللائحة التعليمية الجديدة رُفعت للمقام الكريم.. وعالجت جوانب القصور فيديو.. محمد بن زايد: نشكر الرئيس البشير على “فزعته” بدون طلب هيئة المفاوضات: الأسد يبعث “رسالة دموية” قبل جنيف 4 التعليم: معالجة مايزيد على 3600 مبنى مدرسيا متضررا جراء السيول أستراليا.. 5 قتلى في اصطدام طائرة بمركز تسوق رسميا .. خميس “نصراوي” لـ 3 سنوات

ألمانيا قد تسمح بالاطلاع على بيانات هواتف طالبي اللجوء

ألمانيا قد تسمح بالاطلاع على بيانات هواتف طالبي اللجوء
المناطق_وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد 20 فبراير، شباط أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان، يسمح للسلطات بالإطلاع على بيانات هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بطالبي اللجوء.

ويحق لموظفي المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين وفقا لمسودة مشروع القانون بالحصول على تصاريح قانونية من الجهات المعنية تسمح لهم بالكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للحصول على حق اللجوء، وذلك في حال الشك في جنسية المتقدم بطلب اللجوء.

وبحسب تقديرات وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل فإن أكثر من 50 في المئة من 280 ألف طلب لجوء في 2016 كان ينبغي إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف.

ويشار إلى أن المكتب المذكور كان أعلن مراة عدة في وقت سابق بأن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقا مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء، بالإضافة لعدم حيازة بعضهم لأوراق ثبوتية.

وتأتي هذه الخطوة في بلد يعد من أكثر البلدان في العالم تقديسا لحماية البيانات الشخصية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>