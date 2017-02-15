 الموزة الخضراء أم الصفراء؟!.. حليب كامل الدسم أم منزوع الدسم؟!.. خرافات غذائية منتشرة وحقيقتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شركة المياه تضخ 5.3 مليارات لمشروعات في الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف شملت 191 عملية قلب مفتوح.. مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يجري ٣٨٢ عملية جراحية استفاد منها500 زائر.. جامعة القصيم تنظم حملة للتوعية من سرطان الأطفال طرح مواصفات قياسية لخدمات الحج والعمرة الطقس: غبار على الرياض و الشرقية و سحب رعدية على 5 مناطق “تعليم القصيم” تنهي مقابلات ترشيح “الإيفاد” الصحة تنهي الحملة السنوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال صخور تغلق عقبة حزنة في بلجرشي الموزة الخضراء أم الصفراء؟!.. حليب كامل الدسم أم منزوع الدسم؟!.. خرافات غذائية منتشرة وحقيقتها أمانة تبوك تبدأ بمنح عربات الأطعمة المتجولة وتوضح آلية الحصول عليها انطلاق أعمال “خلوة العزم” في أبوظبي اكتشاف هام قد يحافظ على الشباب كثيرا

الموزة الخضراء أم الصفراء؟!.. حليب كامل الدسم أم منزوع الدسم؟!.. خرافات غذائية منتشرة وحقيقتها

الموزة الخضراء أم الصفراء؟!.. حليب كامل الدسم أم منزوع الدسم؟!.. خرافات غذائية منتشرة وحقيقتها
المناطق_الرياض

هناك الكثير من الخرافات الخاطئة عن التغذية وفوائد أو أضرار مأكولات معينة.

الكثير من هذه المعلومات تنشر وتعاد لدرجة انها أصبحت شبه حقيقة دارجة بالإدراك الجمعي و ما زلنا تائهين بين المعلومات المتضاربة حول العادات الغذائية مثل : هل الحليب كامل الدسم مضر أم الحليب المنزوع الدسم أصح و ما الأفضل الموزة الخضراء أم الصفراء و الخبز الأبيض أم الأسمر ..

 

وفي لقاء تلفزيوني قدم الدكتور أحمد محمد عبدالملك العديد من الحقائق التي تدحض تلك الشائعات و تكشف اللبس عن الكثيرين .

المشروبات الغازية : الدايت أم العادي

أوضح الدكتور أحمد عبدالملك أن الدراسات تقول ان ممن يشرب مشروب الدايت لمده 3-4 سنوات يزيد حجم الخصر لديه بنسبه أكبر من الذي يشرب المشروب العادي .

الحليب كامل الدسم أم منزوع الدسم

و قال “عبدالملك” أن الأطباء ارتكبوا جريمة بحق الناس من تخويفهم من الدهون الطبيعية مثل دسم الحليب و السمن البلدي و أكد أن الدراسات الحديثة تبرأ الدهون المشبعة الطبيعية من التسبب بأمراض القلب و الكوليسترول وأن تلك الدهون لا ضرر منها اذا استعملتها باعتدال . و قال أن من الاخطاء المنتشرة هذه الايام التخلي عن الدهون الطبيعية و استبدالها بالدهون المشعبة الصناعية مثل الدهون المهدرجة مثل أن تطلب كابتشينو منزوع الدسم و تضيف عليه نكهات أو كريمة صناعية

الخبر الأسمر أم الخبز الأبيض 

و من الخرافات المنتشرة أن الخبر الأسمر يحتوي علي سعرات حرارية أقل من الخبز الابيض في حين أن الخبز الأسمر يحتوي على نفس السعرات الحرارية التي في الخبر الأبيض و لكن الخبز الاسمر يحتوي على ألياف أكثر لأنه يكون مصنوع من حبوب القمح الكاملة .

الموزة الخضراء أم الصفراء

و قال “عبدالملك” أن كلا النوعين مفيد و لكن يخلف باختلاف الشخص و احتياجه من أكل الموزة, حيث أن الموزة الخضراء تحتوي على ألياف أكثر و نسبة السكريات فيها أقل فتكون مفيدية في حالات الامساك و الدايت و مرضى السكري, أما الموزة الصفراء تكون نسبة السكريات أعلى و الألياف أقل فتكون مفيدة في ممارسة الرياضة و القولون الرقيق.

 

 

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>