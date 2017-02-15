الموزة الخضراء أم الصفراء؟!.. حليب كامل الدسم أم منزوع الدسم؟!.. خرافات غذائية منتشرة وحقيقتها

هناك الكثير من الخرافات الخاطئة عن التغذية وفوائد أو أضرار مأكولات معينة.

الكثير من هذه المعلومات تنشر وتعاد لدرجة انها أصبحت شبه حقيقة دارجة بالإدراك الجمعي و ما زلنا تائهين بين المعلومات المتضاربة حول العادات الغذائية مثل : هل الحليب كامل الدسم مضر أم الحليب المنزوع الدسم أصح و ما الأفضل الموزة الخضراء أم الصفراء و الخبز الأبيض أم الأسمر ..

وفي لقاء تلفزيوني قدم الدكتور أحمد محمد عبدالملك العديد من الحقائق التي تدحض تلك الشائعات و تكشف اللبس عن الكثيرين .

المشروبات الغازية : الدايت أم العادي

أوضح الدكتور أحمد عبدالملك أن الدراسات تقول ان ممن يشرب مشروب الدايت لمده 3-4 سنوات يزيد حجم الخصر لديه بنسبه أكبر من الذي يشرب المشروب العادي .

الحليب كامل الدسم أم منزوع الدسم

و قال “عبدالملك” أن الأطباء ارتكبوا جريمة بحق الناس من تخويفهم من الدهون الطبيعية مثل دسم الحليب و السمن البلدي و أكد أن الدراسات الحديثة تبرأ الدهون المشبعة الطبيعية من التسبب بأمراض القلب و الكوليسترول وأن تلك الدهون لا ضرر منها اذا استعملتها باعتدال . و قال أن من الاخطاء المنتشرة هذه الايام التخلي عن الدهون الطبيعية و استبدالها بالدهون المشعبة الصناعية مثل الدهون المهدرجة مثل أن تطلب كابتشينو منزوع الدسم و تضيف عليه نكهات أو كريمة صناعية

الخبر الأسمر أم الخبز الأبيض

و من الخرافات المنتشرة أن الخبر الأسمر يحتوي علي سعرات حرارية أقل من الخبز الابيض في حين أن الخبز الأسمر يحتوي على نفس السعرات الحرارية التي في الخبر الأبيض و لكن الخبز الاسمر يحتوي على ألياف أكثر لأنه يكون مصنوع من حبوب القمح الكاملة .

الموزة الخضراء أم الصفراء

و قال “عبدالملك” أن كلا النوعين مفيد و لكن يخلف باختلاف الشخص و احتياجه من أكل الموزة, حيث أن الموزة الخضراء تحتوي على ألياف أكثر و نسبة السكريات فيها أقل فتكون مفيدية في حالات الامساك و الدايت و مرضى السكري, أما الموزة الصفراء تكون نسبة السكريات أعلى و الألياف أقل فتكون مفيدة في ممارسة الرياضة و القولون الرقيق.