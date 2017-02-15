أمانة تبوك تبدأ بمنح عربات الأطعمة المتجولة وتوضح آلية الحصول عليها

بدأت امانة منطقة تبوك منح تراخيص عربات الأطعمة المتجوّلة للراغبين في ممارسة بيع الأطعمة من خلال العربات المتجوّلة، وتنظيمها.

وأوضحت الامانة أن المتطلّبات اللازمة للحصول على الترخيص هي تعبئة استمارة طلب رخصة محل وصورة هوية المستفيد مع الأصل للمطابقة وطباعة شريحة من الأحوال المدنية لاثبات المهنة وصورة من عقد الإيجار مصدقة من مكتب عقار أو العمدة بعد الموافقة المبدئية وصورة وكالة شرعية سارية المفعول في حال كان المتقدم وكيلا شرعيا أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية في حال كان المتقدم مفوضا وصورة من المرافقات المطلوبة مع الأصل للمطابقة وصورة من رخصة القيادة للسائق مشيرًا بأن موافقة الدفاع المدني تقتصر على المحل الثابت.

كما حدّدت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع وجود هذه العربات، حيث تتضمّن أن تكون ممارسة النشاط في نطاق إشراف البلدية التابع لها المحل وعدم الوقوف أمام المدارس والمنازل أو الأماكن الترابية الغير مرصوفة أو التجول داخل الأحياء السكنية وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثّل إعاقة أو إرباك لحركة المرور وعدم بقاء العربة بشكلٍ دائم في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل بالإضافة أن لا يكون قد مضى على موديل السيارة مايزيد عن عشر سنوات من تاريخ إصدار الترخيص إلى جانب وضع لوحة نيون ثابتة على جوانب السيارة الثلاث توضح بها رقم الترخيص وتاريخ الانتهاء واسم المحل وتبعية نطاق البلدية ورقم عمليات الأمانة .

بيّنت أن اشتراطات التصميم والتجهيز يجب أن يراعي الناحية الجمالية والحجم المناسب والإحكام لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى لمنع دخول الحشرات والقوارض وجديدة التهوية والإضاءة وتكسى الجدران الداخلية والسقف والأرضيات بمواد سهلة التنظيف او بمعدن غير قابل للصدأ وعازلة للحرارة وتجهيز باب الخدمة بصنع الألمنيوم أو الزجاج أو من معدن آخر غير قابل للصدأ.

وأكد المتحدث باسم أمانة تبوك المهندس إبراهيم الغبان بأنه تم إصدار أربع تراخيص بعد استيفاء أصحابها للاشتراطات المطلوبة.