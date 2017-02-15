صخور تغلق عقبة حزنة في بلجرشي

أعلن المتحدث الرسمي لدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس بأنه تم إغلاق عقبة حزنه لوجود صخور متساقطة في الطريق، مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقع لإدارة الطرق.

وتعد عقبة حزنه شريان مهم يخدم الأهالي بمحافظة بلجرشي والقطاع التهامي ويبلغ طولها تقريبا 30كيلو متر و أصبحت انهياراتها الصخرية أثناء وبعد الأمطار مستمرة وليست وليدة اللحظة وطالب الأهالي بالنظر في هذه العقبة والعمل على صيانتها وتوسعتها وإيجاد الحلول اللازمة التي تمنع سقوط الصخور في هذه العقبة بصفة مستمرة للحفاظ على سلامة مرتاديها