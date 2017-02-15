 “تعليم القصيم” تنهي مقابلات ترشيح “الإيفاد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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“تعليم القصيم” تنهي مقابلات ترشيح “الإيفاد”

“تعليم القصيم” تنهي مقابلات ترشيح “الإيفاد”
المناطق - بريدة
أتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بلجنة الإيفاد للتدريس بالخارج، في إدارة الإشراف التربوي، أمس، المقابلات الشخصية للمتقدمين للإيفاد للتدريس في الخارج، والبالغ عددهم 25 مترشحاً يمثلون 22 معلمًا في كافة التخصصات، وثلاثة مشرفين، ممن اجتازوا المرحلة الأولى في وقت سابق وفقًا للشروط والضوابط المقرة من قبل الوزارة.
وترأس المساعد التعليمي رئيس لجنة الإيفاد صالح بن عبدالرحمن الجاسر، لجنة المقابلات بحضور أعضاء اللجنة، في مسرح الإدارة العامة بالمبنى الرئيسي، بمدينة بريدة.
حيث تضمنت المقابلة الشخصية التعرف على عدد من المهارات والصفات النفسية والمعرفية والثقافية للمتقدمين، والتي من خلالها تتم المفاضلة، وعلى ضوءها يتم ترشيح ممثلي الإدارة العامة لتعليم القصيم نحو التفاضل على مستوى المملكة، والتي تشمل القدرة على الحوار والإقناع وبناء علاقات إيجابية مع الآخرين، والقدرة على استثمار المواقف التربوية في مجال تطوير العمل، والثقافة العامة وسعة الاطلاع، فضلاً عن الاتزان النفسي وسلامة الفكر والمنهج، وسلامة البدن، والتمتع بالمظهر المناسب.

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