الطقس: غبار على الرياض و الشرقية و سحب رعدية على 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء”، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على المنطقة الشرقية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية منها.