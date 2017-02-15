استفاد منها500 زائر.. جامعة القصيم تنظم حملة للتوعية من سرطان الأطفال

نظمت جامعة القصيم ممثلة بكلية الطب البشري “قسم طب الأطفال” حملة توعوية بعنوان “ابطال بيننا للتوعية والتثقيف عن أمراض سرطان الأطفال والتي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الطفل ٢٠١٧”

الحملة شملت محطات توعوية في عددا من المجالات أبرزها مقدمة عن تعريف السرطان وأنواعه واهم المخاطر والطرق الوقائية والعلاجية لأنواع السرطان المختلفة.

شارك بالحملة السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الذي قام بأخذ عينات للراغبين بالتبرع بالخلايا الجذعية كما شاركت جمعية سند الخيرية ببعض المطويات التثقيفية.

وأقيم لقاء مع أحد الأبطال الذين تعافوا من مرض السرطان (ديما).

دشنت الحملة بحضور الدكتور احمد بن صالح العمرو وكيل الكلية للشؤون التعليمية والدكتور صالح بن علي الربيش وكيل الكلية للتطوير والجودة والدكتور حميدان بن تركي الحميدان مشرف وحدة خدمة المجتمع بالكلية.

أشرف على الحملة رئيس قسم طب الأطفال الدكتور ابراهيم بن علي الرشيدي٫ كما شارك بالحملة أعضاء هيئة التدريس بالكلية الدكتور خالد زيدان والدكتور جلال بلال والدكتور ياسر فاروق والدكتور علي السليمي والدكتورة نورة سليمان الصقيه٫ و الاخصائي سلطان بن عبدالعزيز الربدي إضافة الى عددا من طالبات كلية الطب.

شهدت الحملة إقبالا كبيرا من الرجال والنساء الذين تعرفوا على أهداف الحملة كما اجاب الاستشاريون المشاركون على استفسارات الزوار الذين تجاوز عددهم ٥٠٠ مشارك .

وتأتي الحملة ضمن برامج جامعة القصيم التوعوية والخدمية التي تقدمها عبر كلياتها لكافة شرائح المجتمع وفي العديد المجالات التي تهدف الى رفع مستوى الوعي والتثقيف المجتمعي .