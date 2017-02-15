 شملت 191 عملية قلب مفتوح.. مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يجري ٣٨٢ عملية جراحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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شركة المياه تضخ 5.3 مليارات لمشروعات في الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف شملت 191 عملية قلب مفتوح.. مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يجري ٣٨٢ عملية جراحية استفاد منها500 زائر.. جامعة القصيم تنظم حملة للتوعية من سرطان الأطفال طرح مواصفات قياسية لخدمات الحج والعمرة الطقس: غبار على الرياض و الشرقية و سحب رعدية على 5 مناطق “تعليم القصيم” تنهي مقابلات ترشيح “الإيفاد” الصحة تنهي الحملة السنوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال صخور تغلق عقبة حزنة في بلجرشي الموزة الخضراء أم الصفراء؟!.. حليب كامل الدسم أم منزوع الدسم؟!.. خرافات غذائية منتشرة وحقيقتها أمانة تبوك تبدأ بمنح عربات الأطعمة المتجولة وتوضح آلية الحصول عليها انطلاق أعمال “خلوة العزم” في أبوظبي اكتشاف هام قد يحافظ على الشباب كثيرا

شملت 191 عملية قلب مفتوح.. مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يجري ٣٨٢ عملية جراحية

شملت 191 عملية قلب مفتوح.. مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يجري ٣٨٢ عملية جراحية
المناطق - بريدة
أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 382 عملية جراحية العام الماضي 2016م

ووفقاً لتقرير حديث عن إحصاءات العمليات الجراحية فقد تضمنت 191 عملية قلب مفتوح ، وهو ما يشكل ما نسبته 50% من إجمالي العمليات الجراحية ، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية للكبار 178 عملية منها 111 عمليات قلب مفتوح وبلغ إجمالي عمليات الأطفال 204 عملية جراحية منها 80 عملية قلب مفتوح .
تجدر الإشارة أن قسم جراحة قلب الاطفال في المركز يقوم بإجراء جميع عمليات معالجة التشوهات الخلقية بالقلب لدى الاطفال وحديثي الولادة بما فيها العمليات المرحلية المساعدة والتصحيحية النهائية حيث يعتبر من المراكز الطبية المتقدمة في التدخلات الجراحية القلبية ، ويتم اجراء العمليات الجراحية على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الروتينية و الطارئة للكبار والأطفال.

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