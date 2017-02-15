شملت 191 عملية قلب مفتوح.. مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يجري ٣٨٢ عملية جراحية

ووفقاً لتقرير حديث عن إحصاءات العمليات الجراحية فقد تضمنت 191 عملية قلب مفتوح ، وهو ما يشكل ما نسبته 50% من إجمالي العمليات الجراحية ، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية للكبار 178 عملية منها 111 عمليات قلب مفتوح وبلغ إجمالي عمليات الأطفال 204 عملية جراحية منها 80 عملية قلب مفتوح .

تجدر الإشارة أن قسم جراحة قلب الاطفال في المركز يقوم بإجراء جميع عمليات معالجة التشوهات الخلقية بالقلب لدى الاطفال وحديثي الولادة بما فيها العمليات المرحلية المساعدة والتصحيحية النهائية حيث يعتبر من المراكز الطبية المتقدمة في التدخلات الجراحية القلبية ، ويتم اجراء العمليات الجراحية على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الروتينية و الطارئة للكبار والأطفال.