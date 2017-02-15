شركة المياه تضخ 5.3 مليارات لمشروعات في الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف

كشفت شركة المياه الوطنية عن انجازها 48 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 5.2 مليارات ريال في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف خلال العام الماضي.

وأفادت الشركة في تقرير أصدرته أن المشاريع الـ 48 المنجزة في عام 2016م تقاسمها قطاعي المياه والخدمات البيئية (صرف الصحي)، حيث ضخت الشركة أكثر من 3.66 مليارات ريال لمشاريع المياه في المدن الأربع التي تشرف عليها، فيما بلغت تكلفة مشاريع الصرف الصحي نحو 1.64 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن المشاريع التي تم تنفيذها هدفت إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب على المياه، وتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية, مشيرة إلى أن من أهم هذه المشاريع: تنفيذ خزانات مياه استراتيجية في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة بتكلفة بلغت أكثر من مليار ريال, إضافة إلى تأهيل محطات المعالجة وتنفيذ خطوط نقل وشبكات رئيسية وفرعية، وزيادة نسب التغطية للتوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي.

وبينت الشركة أن أطوال الشبكة التي نفذتها خلال عام 2016م في المدن الأربع التابعة لها (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الطائف), بلغت 843 كيلو متراً طولياً لقطاعي المياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي)، حيث بلغت أطوال شبكة المياه المنفذة 436 كيلو متراً، فيما بلغت أطوال شبكة الخدمات البيئية (الصرف الصحي) 407 كيلو مترات.

وأضاف التقرير, أن عدد توصيلات المياه التي تم تنفيذها العام الماضي بلغت 2573 توصيلة، فيما بلغ عدد توصيلات الخدمات البيئية (الصرف الصحي) المنفذة لنفس العام 22.836 توصيلة، وذلك في المدن الأربع التابعة للشركة, مشيرة إلى أنها وضعت خطة استراتيجية لطرح حزم جديدة من المشاريع في العام 2017، خاصة في البنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي للمدن الأربع، لمواكبة الطلب الحالي على الخدمات التي تقدمها لعملائها.