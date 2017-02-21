مسؤول يمني يدين مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية لاحتجازهم الأدوية ولقاحات الأطفال في صنعاء

وأدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية باحتجاز الأدوية واللقاحات الخاصة بشلل الأطفال في صنعاء.

ودعا المنظمات الدولية إلى إغاثة مديرية خيران بمحافظة حجة التي تهددها المجاعة بعد قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية باحتجاز القوافل الإغاثية الخاصة بالمديرية وعدم السماح بإيصالها إلى المستحقين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: “إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قامت باحتجاز المساعدات المخصصة لأبناء المديرية والمقدمة عن طريق برنامج الغذاء العالمي لمدة شهرين على التوالي.. وطالب برنامج الغذاء العالمي بإدانة هذا العمل والكشف عن مصير القوافل الاغاثية التي تحتجزها المليشيا الانقلابية.

وأشار وزير الإدارة المحلية, إلى أن مديرية خيران تستوعب عدداً كبيراً من النازحين من محافظة حجة ما يستدعي على المنظمات الدولية وخصوصاً برنامج الغذاء العالمي العمل على سرعة إيصال المساعدات المخصصة من قبل الدول المانحة لأبناء المديرية.