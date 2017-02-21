 على غرار أفلام هوليوود.. عصابة يمنية تحتجز 30 رهينة للمطالبة بفدية في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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على غرار أفلام هوليوود.. عصابة يمنية تحتجز 30 رهينة للمطالبة بفدية في جدة

على غرار أفلام هوليوود.. عصابة يمنية تحتجز 30 رهينة للمطالبة بفدية في جدة
المناطق - الرياض

أسقطت شرطة محافظة جدة عصابة مكونة من أربعة يمنيين احتجزوا 30 رهينة من بني جلدتهم ومن جنسيات أفريقية، على غرار أفلام هوليوود، مطالبين أقاربهم بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم، متوعدين إياهم بقتلهم في حال إبلاغ الجهات الأمنية.

وفيما تلقت الشرطة بلاغا من مقيم يمني حول احتجاز شقيقه القادم من اليمن، ومساومته لسداد 5300 ريال لفك احتجازه في استراحة بمنطقة الخمرة جنوبي جدة، تم تشكيل فريق عمل تابعه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، فيما أشرف عليه مدير شرطة جدة العميد عبدالوهاب العسيري، وقاده مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، وعمل الفريق على تتبع كافة المعلومات التي أشير إليها في البلاغ، وفقاً لـ”عكاظ”.

ونجح رجال الأمن في جنائية جدة بإيهام العصابة بأنه سيتم توفير الأموال لهم للحفاظ على حياة الرهائن، في وقت تحركت الفرق الأمنية لحسم المواجهة، إذ انتشر عشرات رجال الأمن بزي مدني في موقع الاستراحة التي يوجد بداخلها المحتجزون، وأوهموا العصابة بأنهم من ذوي المحتجزين، طالبين منهم مشاهدة أشقائهم وأقاربهم قبل دفع الأموال.

وفي سرعة ودقة تم شل حركة الموجودين في الاستراحة المطوقة من قبل الجهات الأمنية، ليتضح أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص، جميعهم من الجنسية اليمنية، يتناوبون على حراسة الرهائن، إذ عُثر في إحدى الغرف على ثلاثة محتجزين، فيما المفاجأة الأخرى أنه تم العثور على ٢٧ محتجزا آخرين (رجال ونساء)، مقيدين بالسلاسل، وقد ظهرت عليهم آثار إصابات من جراء التعدي بالطعن، ليتم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين، فيما تمت الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات كافة.

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