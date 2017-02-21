(فيديو) الطفل عيسى الشريف .. أصغر إمام وخطيب في مساجد الأردن

أصبح الطفل الأردني عيسى الشريف ذو الأعوام السبعة أصغر إمام وخطيب في مساجد الأردن نظراً لبلاغته وفصاحته، وذاع صيته في مدن ومحافظات المملكة بعد إلقائه لخطبة الوداع الشهيرة التي أهلته أكثر ليكون إماماً وخطيباً لمئات المصلين في المساجد دون استشعارهم للحرج.

وأشار التقرير إلى أن الطفل عيسى “استطاع رغم صغر سنه ونعومة أظفاره أن يوحّد الصفوف والقلوب بخطبته المعتدلة التي تدعو للوسطية والإبتعاد عن الغلوّ للعام الثاني على التوالي”.

وأضاف التقرير أن “الإمام الصغير استطاع أن يؤم جموع المصلين في صلاة التراويح في معظم مساجد الأردن”.

وقال الطفل الذي ظهر إلى جانب والده إنه بدأ يخطب ويؤم الناس منذ سنتين. فيما أشار والد الطفل إلى أن عيسى يخطب ويؤم كل يوم في جامع مختلف في منطقة سكنه حتى في محافظات أخرى كالكرك واربد وجرش.

ولفتت والدة عيسى إلى أن “الدين مزروع والحمد لله في منزل عيسى”مشيرة إلى أن “هناك اهتماماً به من الناحية الدراسية لأنه يحلم -كما قالت- أن يكون طبيب قلب”.