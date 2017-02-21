الدفاع المدني بالسليل يناقش الاستعداد لليوم العالمي للدفاع المدني وموسم الامطار

بحضور وكيل محافظة السليل الاستاذ.عبدالله بن علي السليس ومدير الدفاع المدني بالسليل العقيد.مبارك بن عبدالله الدوسري عقد الدفاع المدني اجتماع مع الجهات الحكومية والامنية التي سوف تشارك وتساند الدفاع المدني في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يوافق الاول من شهر مارس القادم وقد خصص شعاره(يدا بيد للوقاية من الحريق).

وبدأ الاجتماع بكلمة لوكيل المحافظة رحب فيها بالحضور وحثهم على التعاون مع الدفاع المدني من اجل اظهار هذه المناسبة بالشكل اللائق واستغلالها لرفع مستوعى الوعي لكل افراد المجتمع كما ناقش الحاضرون مدى استعداد الجهات الحكومية والامنية لموسم والامطار والسيول ووقوفهم جنبا لجنب مع الدفاع المدني ومساندته في حالة الطوارئ لاسمح الله..

من جانبه صرح مدير الدفاع المدني بالسليل العقيد.مبارك بن عبدالله الدوسري بأن هذا الاجتماع يأتي في اطار استعداد الدفاع المدني للاحتفال باليوم العالمي حيث ذكر انه سوف يكون هناك حفل استثنائي هذا العام في الساحه الكبرى المقابله لمبنى الدفاع المدني يشمل فعاليات متنوعه من ضمنها شاشة عرض كبيره وخيمة للمعرض التوعوية وخيمة للاسر المنتجة برعاية لجنة التنمية بالمحافظة وسوف يستمر المعرض مدة اربعة ايام يتخلله برنامج يومي يبدأ بزيارة المدارس صباحا ومسابقات وبرامج توعويه وتثقيفيه في المساء بالاضافة الى زيارات المدارس من قبل رجال الدفاع المدني لالقاء المحاضرات التوعويه ..واضاف العقيد الدوسري انه تم مناقشة استعداد الدفاع المدني والجهات الحكومية والامنيه لموسم الامطار والسيول .