 أمير عسير يستقبل أسرة الطالب الأحمري ويقدم لهم التعازي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل أسرة الطالب الأحمري ويقدم لهم التعازي

أمير عسير يستقبل أسرة الطالب الأحمري ويقدم لهم التعازي
المناطق - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه أسرة الطالب نواف آل مداوي الأحمري “١٢ عاما” الذي وافته المنية غرقا إثر السيول التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي .
وسأل سموه الله تعالى أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد عبر ذوو الطالب عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم والذي كان له الأثر البالغ في تخفيف مصابهم , مثمنين حرص القيادة الرشيدة على متابعتها الدائمة لكل ما يهم المنطقة وأبنائها .

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