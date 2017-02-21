صحة حفر الباطن تخصص فرق ميدانية تقوم بتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض

تقوم الصحة بحفر الباطن ممثلة بإدارة الصحة العامة والجهات المشاركة هذه الايام بمسح ميداني مرتكز على السكان لتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض على مستوى المحافظة ، وفي هذا الجانب أوضحت الصحة بحفر الباطن أنه قد تم تصميم هذا المسح لقياس كل المعلومات ذات الصلة من السياق الاجتماعي والاقتصادي والعادات المتعلقة بالصحة مثل الرياضة والطب البديل والغذاء وتناول الأدوية والعوامل ذات الأخطار الصحية المؤدية للإصابات المرضية، وتتبع الحالات المنوَّمة في المستشفيات، وزيارات المرضى للمنشآت الصحية. ويهدف كذلك هذا المسح الى إصلاح شامل لنظم المعلومات الصحية، خصوصًا للأمراض غير السارية،

وتأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات وزارة الصحة وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030م حيث انهت الفرق المشاركة بصحة حفر الباطن ثلاثة اسابيع من بدء عمل الفرق الصحية لمشروع المسح الصحي السكاني لعام 2017م ــ 1438هـ وتستمر عملية المسح لمدة ثلاثة أشهر بمحافظة حفر الباطن والتي من مهامها عمل مسح صحي وتحديد الوضع الصحي الراهن والاحتياجات الصحية لا هالي وقاطني المنطقة بشكل خاص مما قد ينعكس ايجاباً على المستوى الصحي وتعزيزه للمواطن السعودي والمقيم في هذه البلاد الكريمة والذي بدوره قد يتيح لصانع القرار وضع خطط تنموية لتطوير الجانب الصحي, وقد تم تجهيز فرق طبية من صحة حفر الباطن مدعومة بالأجهزة اللازمة للقيام بالمشروع.

كما بينت صحة حفر الباطن أن هذه المعلومات التي يقدمها هذا المسح تساعد وزارة الصحة للوصول إلى فهم أفضل للمتطلبات الصحية في المملكة، وتوفر أساسًا سليمًا لتطوير وتنفيذ برامج وقائية وعلاجية للأمراض غير السارية في المحافظة ومختلف مناطق المملكة .