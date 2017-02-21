التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير ، في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء أمس ، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، في جلسة سموه الأسبوعية المعتادة .
وبحث سموه خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير ، في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء أمس ، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، في جلسة سموه الأسبوعية المعتادة .
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