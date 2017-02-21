 أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة
المناطق - عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير ، في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء أمس ، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، في جلسة سموه الأسبوعية المعتادة .
وبحث سموه خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

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