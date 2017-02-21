أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير ، في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء أمس ، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، في جلسة سموه الأسبوعية المعتادة .

وبحث سموه خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.