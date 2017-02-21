 القبض على عصابة سرقة 491 رأس غنم بحفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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القبض على عصابة سرقة 491 رأس غنم بحفر الباطن

القبض على عصابة سرقة 491 رأس غنم بحفر الباطن
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

تمكنت شرطة هجرة ام قليب في حفر الباطن من القبض على عصابة سرقة أغنام وتعثر في الموقع على 491 راس .

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تمكنت شرطة محافظة حفر الباطن من ضبط مقيمين من القبائل النازحه ووافد افريقي مقيم بطريقة غير نظامية بعد ورود بلاغات لتعرض مجموعة كبيره من الماشية للسرقة حيث باشر المختصون بالشرطة اجراءات جمع الاستدلال اللازمه في البلاغات الوارده بهذا الخصوص.

وتم الكشف عن هوية الجناه والقبض عليهم كما عثر بحوزتهم على عدد اربعمائة راسا من الضان والماعز وخمسا من الابل . تم اتخاذ اللازم وايقاف المتهمين تمهيدا لاحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام .

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