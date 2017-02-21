القبض على عصابة سرقة 491 رأس غنم بحفر الباطن

تمكنت شرطة هجرة ام قليب في حفر الباطن من القبض على عصابة سرقة أغنام وتعثر في الموقع على 491 راس .

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تمكنت شرطة محافظة حفر الباطن من ضبط مقيمين من القبائل النازحه ووافد افريقي مقيم بطريقة غير نظامية بعد ورود بلاغات لتعرض مجموعة كبيره من الماشية للسرقة حيث باشر المختصون بالشرطة اجراءات جمع الاستدلال اللازمه في البلاغات الوارده بهذا الخصوص.

وتم الكشف عن هوية الجناه والقبض عليهم كما عثر بحوزتهم على عدد اربعمائة راسا من الضان والماعز وخمسا من الابل . تم اتخاذ اللازم وايقاف المتهمين تمهيدا لاحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام .