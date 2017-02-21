 احتجاجات تجوب العاصمة البريطانية ضد زيارة ترمب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

احتجاجات تجوب العاصمة البريطانية ضد زيارة ترمب أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة صحة حفر الباطن تخصص فرق ميدانية تقوم بتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض أمير عسير يستقبل أسرة الطالب الأحمري ويقدم لهم التعازي الدفاع المدني بالسليل يناقش الاستعداد لليوم العالمي للدفاع المدني وموسم الامطار القبض على عصابة سرقة 491 رأس غنم بحفر الباطن شابات المملكة يتجهن للأمتياز التجاري بملتقى أبها الدولي للفرنشايز 2017 (فيديو) الطفل عيسى الشريف .. أصغر إمام وخطيب في مساجد الأردن 3 طرق ليصلك التعويض من أضرار الأمطار على غرار أفلام هوليوود.. عصابة يمنية تحتجز 30 رهينة للمطالبة بفدية في جدة مقتل ابن شقيق عبدالملك الحوثي و 16 من مرافقيه في عملية عسكرية بحجة مكافحة المخدرات تعلن فتح باب القبول لحملة للثانوية فأعلى

احتجاجات تجوب العاصمة البريطانية ضد زيارة ترمب

احتجاجات تجوب العاصمة البريطانية ضد زيارة ترمب
المناطق - وكالات

تجمع آلاف المتظاهرين مساء الاثنين خارج البرلمان في لندن احتجاجاً على زيارة الدولة، التي يتوقع أن يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا العام إلى المملكة المتحدة.

وهذه ثالث تظاهرة في لندن للاحتجاج على زيارة الرئيس الأميركي. وكانت تظاهرة أولى قد جمعت في 30 كانون الثاني/يناير عشرات الآلاف من الناس، بينما شارك في التظاهرة الثانية في بداية شهر شباط/فبراير 10 آلاف محتج.

وتجمع المحتجون بعد ظهر الاثنين أمام البرلمان، في وسط العاصمة البريطانية. وهتف الحشد “هل ترمب موضع ترحيب للقيام بزيارة هنا؟ لا!”، حاملين لافتات تدعو إلى “مقاومة ترمب” و”الدفاع عن المهاجرين”.

وقالت مايا دل كامبو، وهي امرأة أعمال فرنسية تعيش بين لندن وبرشلونة، لوكالة فرانس برس “أنا لست بالضرورة هنا ضد ترمب، أنا هنا من أجل حقوق النساء والناس بشكل عام”.

فيما صرّح بنجامين كاري الطالب الأميركي، البالغ من العمر 24 سنة، والذي كان موجوداً في صفوف الحشد، لفرانس برس “إن ترمب يروج لسياسات عنصرية، ويطبّع مع العنصرية وكراهية النساء والإسلاموفوبيا”.

وأضاف “إذا لم نقف ضد سياساته، فسنكون في الواقع راضين عنها”. وتم تنظيم التظاهرة الاثنين في وقت كان نواب البرلمان يبحثون خلال فترة ما بعد الظهر في زيارة الدولة هذه. ووقع نحو 1,9 مليون شخص عريضة إلى جعلها زيارة رسمية عادية بدلا من زيارة دولة.

ولم يخضع النقاش داخل البرلمان لأي تصويت، بالتالي فإنه لن يكون له سوى تأثير معنوي على الحكومة.  ودان العديد من النواب العماليين ومن والحزب الوطني الاسكتلندي سلوك الرئيس الأميركي ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي قال عنها النائب العمالي ديفيد لامي إنها “مستعدة لفعل كل شيء من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري”.

وقال النائب العمالي، بول فلين، إن تنظيم زيارة دولة سيقود إلى اعتقاد بأن “البرلمان البريطاني والأمة البريطانية يؤيدان دونالد ترمب”، معتبراً أن سلوك الرئيس الأميركي “مقلق للغاية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>