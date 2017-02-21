نجاح عملية معقدة لطفل يعانى من تشوه خلقي بالجزء الخلفي لعظام الجمجمة بمستشفى الملك سلمان

ضمن سلسلة نجاحات أقسام الجراحة تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى “الملك سلمان” بالرياض من إجراء جراحة نادرة لطفل يبلغ من العمر “3” أشهر، حيث كان يعانى من تشوه خلقي بالجزء الخلفي لعظام الجمجمة والمخ منذ الولادة مما أدى لتكون ثلاث كتل كبيرة كل منها بحجم “10×7” سم في منتصف المنطقة الفوقية للجمجمة والرقبة مما أدى لصعوبة شديدة لدى والدي الطفل في رعايته إضافة إلى العبء النفسي والاجتماعي .

وبعد فحص الطفل اكلينيكيا تقرر عمل أشعة بالرنين المغناطيسي على المخ التي أوضحت وجود ثلاث “قيلات سحائية” متصلة بجوف المخ و تحتوى على السَّائِلُ الدِّماغِيُّ الشوكي علاوة على أغشية وحجب سحائية مشوهة مع وجود خلل في عظام الجمجمة.

وبعد استشارة أطباء التخدير وذلك لصعوبة الوضع التخديري في مثل هذه الحالات تقرر إجراء جراحة عاجلة، وتم استئصال الكتل الثلاثة بعد التأكد تماما من عدم وجود أنسجة مخية أو أوردة سحائية داخلها وتم ترقيع “الأم الجافية” وخياطة الجلد بدقة شديدة لمنع تسرب السَّائِلُ الدِّماغِيُّ الشوكي وتوفير أقصى حماية ممكنة للمخ ،ولله الحمد كانت النتيجة ممتازة وخرج الطفل من المستشفى في اليوم التالي لإجراء الجراحة وتمت متابعته بالعيادة الخارجية وفك الغرز دون حدوث أي مضاعفات.

يذكر إن هذه الحالة من الحالات النادرة جدا في التاريخ الطبي وأن عدد الحالات المشابهة المسجلة في الدوريات الطبية المعتمدة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وسيتم الترتيب لنشرها في أحد المجلات المتخصصة في جراحة الأعصاب .

وحسب الدراسات السابقة تبين أن أخر حالة واحدة مشابهة تم نشرها قبل ذلك في “2006” من تركيا .