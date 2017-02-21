كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمكتب معاليه بديوان الوزارة صحة تبوك ممثلة في مركزي الرعاية الصحية الاولية المهرجان والسليمانية بمناسبة حصولهما على اعتماد الجودة (سباهي ) ضمن المراكز المكرمة بالمملكة .
كما وجه شكره وتقديره لكل من أسهم في هذا الإنجاز من العاملين في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك .
واعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك باسمه ونيابة عن منسوبي صحة تبوك عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم ، مؤكدا ان صحة تبوك ستمضي قدماً في حصول باقي مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة على شهادة اعتماد الجودة ” سباهي ” وبما يساهم في تقديم أفضل خدمة صحية ذات جودة للمواطنين .
جدير بالذكر أن صحة تبوك سبق وان حصلت على شهادة اعتماد جودة الخدمات الصحية (JCI) لمستشفى الملك خالد ومستشفى حقل.
وزير الصحة يكرم صحة تبوك
كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمكتب معاليه بديوان الوزارة صحة تبوك ممثلة في مركزي الرعاية الصحية الاولية المهرجان والسليمانية بمناسبة حصولهما على اعتماد الجودة (سباهي ) ضمن المراكز المكرمة بالمملكة .
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