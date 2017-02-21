 وزير الصحة يكرم صحة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الصحة يكرم صحة تبوك

وزير الصحة يكرم صحة تبوك
المناطق - تبوك:

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمكتب معاليه بديوان الوزارة صحة تبوك ممثلة في مركزي الرعاية الصحية الاولية المهرجان والسليمانية بمناسبة حصولهما على اعتماد الجودة (سباهي ) ضمن المراكز المكرمة بالمملكة .
كما وجه شكره وتقديره لكل من أسهم في هذا الإنجاز من العاملين في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك .
واعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك باسمه ونيابة عن منسوبي صحة تبوك عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم ، مؤكدا ان صحة تبوك ستمضي قدماً في حصول باقي مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة على شهادة اعتماد الجودة ” سباهي ” وبما يساهم في تقديم أفضل خدمة صحية ذات جودة للمواطنين .
جدير بالذكر أن صحة تبوك سبق وان حصلت على شهادة اعتماد جودة الخدمات الصحية (JCI) لمستشفى الملك خالد ومستشفى حقل.

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