دشن 5 انظمة إلكترونية للملتقى ورعى 6 اتفاقيات شراكة.. الأمير خالد الفيصل : لا بد أن يكون ملتقى مكة الثقافي معلماً ثقافياً وفكرياً وحضارياً

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على ضرورة تكامل الجهود بين كافة القطاعات لإنجاح ملتقى مكة الثقافي.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه أمس اليوم ( الثلاثاء) في مقر الإمارة بجدة الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي ” أشكر للجميع الروح التي تجلت في المشروع ، راجياً تكامل الجهود والعمل في الأسبوع الثقافي وإنجاح الملتقى ليكون معلماً ثقافياً وفكرياً وحضارياً لمنطقة مكة المكرمة “.

ياتي ذلك في وقت دشن فيه امير منطقة مكة المكرمة 5 انظمة الكترونية للملتقى، ورعى توقيع 6 اتفاقيات مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة للعمل تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي.

وشاهد امير منطقة مكة المكرمة تقريرا أعدته أمانة الملتقى لأعمال وفعاليات وأنشطة الجهات المشاركة والمبادرات التي تقدمت بها والانجاز الذي تحقق فيها منذ انطلاقها وحتى الوقت الحالي ، وكذلك الاعمال الميدانية التي نفذتها الامانة بالمعارض والفعاليات والمتطوعين بهدف التعريف بالملتقى ورصد الملاحظات والمؤشرات ميدانيا.

كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على اعمال الامانة والمراحل التي مرت بها المبادرات حتى وصولها إلى 235 مبادرة حاليا مقدمة من 61 جهة حكومية وخاصة .

واشار العرض الى ان اختيار المبادرات والموافقة خضع لخمسة معايير ومؤشرات ، إلى جانب اعتماد نماذج الكترونية موحدة لجميع المبادرات، وتم عقد ورش عمل لتقييم المبادرات وتطويرها وشرح النظام الالكتروني الخاص بمتابعة المبادرات.

واشار العرض الى استقبال امانة الملتقى 228 مبادرة من 56 جهة حكومية وخاصة ، تم اعتماد 81 مبادرة فيما تمت جدولة 127 مبادرة أخرى لتطويرها ، وإعادة تصميم 20 مبادرة اخرى منها، لتتناغم مع شعار الملتقى كيف نكون قدوة .

وتابع العرض أن المبادرات ارتفعت في فيما بعد حتى بلغت 235 مبادرة معتمدة مقدمة من 61 جهة حكومية وخاصة وفردية ، فيما كشفت امانة الملتقى في عرضها عن بلوغ حجم التغريدات الخاصة بملتقى مكة وتحت شعار كيف نكون قدوة وصلت الى 92500 تغريدة.

وقدمت امانة الملتقى عرضا عن الاسبوع الثقافي الذي سيختم به الملتقى اعماله في شهر شوال والذي ينتهي بتقدم 3 جوائز في ختام الملتقى ، جائزة الابداع للمبادرات المؤسسية ويتم خلالها تكريم المراكز الثلاثة الاولى التي قدمت افضل 3 مبادارات في الملتقى ، وجائزة الابداع للمبادرات الفردية ويتضمن هذا الفرع جوائز مخصصة للافراد الذين قدموا مبادرات مجتمعية متميزة في مجالات عمل الملتقى، واخيرا شخصية العام لملتقى مكة الثقافي وهي شخصية يتم ترشيحها من امانة الملتقى للجائزة ويوافق عليها سمو امير المنطقة وفق معيارين تمثل شعار العام وأن يكون لها وجود في مجال هدف الملتقى في منطقة مكة المكرمة .

وفي ذات السياق قدمت الشئون الاسلامية خلال الاجتماع عرضا لمبادراتها التي نفذتها ومن بينها زيارة الحد الجنوبي في نجران والجهود التي بذلتها لتنفيذ مبادرتها شكرا جنودنا البواسل تحت شعار كيف نكون قدوة

ونقل العرض المرئي للشئون الاسلامية الحفاوة التي وجدتها مبادرة دعاة مكة والشعار الذي تبنته، وتقدير رجال الحد الجنوبي لهذه المبادرة التي تنطلق تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي.

من جهته أكد الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة الحرمين الشريفين الدور الكبير الذي يعول عليه المجتمع فيه على مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة مشيرا الى ان هذا المشروع مشروع ثقافي انساني ديني اختار الله له امير منطقة مكة المكرمة ليزرع الخير وينشره وتقديم صورة وقدوة حسنة لهم يسيرون على خطاها.

واضاف ” يجب علينا أن نهتم بتعزيز قصص القدوة الصالحة بدء برسولنا عليه الصلاة والسلام وحتى جلالة الملك عبدالعزيز الملك المؤسس وابنائه الملوك الذين كانوا خير قدوة حتى عهدنا الحالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله .

الى ذلك ، دشن سموه الكريم 5 انظمة الكترونية داعمة للملتقى ، وهي النظام الالكتروني لمتابعة تنفيذ المبادرات ونظام الكتروني لاستقبال التقار ير الدورية والاخبار الاعلامية وانشاء موقع الكتروني تفاعلي للملتقى واطلاق تطبيق الملتقى على الهواتف الذكية ونظام الكتروني لاستقبال تقييم المرشحين لجوائز الملتقى .

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة نهاية الاجتماع توقيع 6 اتفاقيات بين جهات حكومية وخاصة للعمل تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي بمشاريع مشتركة وهي .

الإتفاقية 1: جامعة الملك عبدالعزيز والإدارة العامة لمكافحة المخدرات :

إجراء الدراسات والبحوث المشتركة .

تصميم وتقديم البرامج الوقائية والتوعوية والتدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل

تقديم الإستشارات العلمية

الإتفاقية2: جامعة الملك عبدالعزيز وإدارة تعليم جدة

بناء تعاون مشترك مثمر ,ولتحقيق منهج الإعتدال والوسطية في المجتمع المحلي بالمحافظة

الإتفاقيىة3:جامعة الملك عبدالعزيزوإدارة تعليم الليث

تعليم الطالب مبدأ السلامة المرورية والوقاية من المخدرات

الإتفاقية 4: جامعة الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي

الإتفاقية5: جامعة جدة والجمعية السعودية للسلامة المرورية

تأصيل مفاهيم القدوة لدى الطالب الجامعي والمنسوبين في البيئة الجامعية نحو التقيد بمفاهيم السلامة المرورية ودورها قي الوقاية من الحوادث والوفيات

الإتفاقية6: جامعة جدة وجمعية كفى للتوعية بأضرار التخين والمخدرات

تحقيق تعاون مثمر بين الجامعة وجمعية كفى

إبراز اهتمام المملكة بشكل عام وجامعة جدة بشكل خاص بتفعيل برامج التوعية بإضرار التدخين والوقاية من المخدرات