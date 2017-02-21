بالصور.. تدشين أسبوع الشجرة 40 في الشبحة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار “الشجرة حياتنا” حيث دشنت الجهات الحكومية وبتوجيهات من محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي فعاليات أسبوع الشجرة للعام 1438 والذي نظمته بلدية الشبحة بمشاركة من مركز الشبحة ومجمع مدارس الشبحة ومدرسة زيد بن الحارث ومدير مرور املج ورئيس الزراعة باملج وبحضور مندوب من إدارة النقل و الطرق بمحافظة ضباء.

وتم غرس عددا من الأشجار والشتلات وتم توزيع كميات من الشتلات من قبل بلدية الشبحة ، بالإضافة إلى قيام البلدية بتوزيع العديد من اللوحات التوعوية عن أسبوع الشجرة في مداخل مؤكز الشبحة وطرقها والمواقع العامة .

وحث رئيس بلدية الشبحة سعيد خليل السعيد الجميع على أهمية المحافظة علي الشجرة لما لها من أهمية بالغة في حياتنا مؤكدا أن الاحتفاء بأسبوع الشجرة في كل عام يأتي لإبراز أهمية الشجرة في حياتنا، مشيرا إلى مدى اهتمام الدولة بدعم عمليات التشجير من خلال إنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وزيادة المسطحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة.