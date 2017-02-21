 ولي العهد يبحث مع ماكين تعزيز التعاون السعودي الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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ولي العهد يبحث مع ماكين تعزيز التعاون السعودي الأمريكي

ولي العهد يبحث مع ماكين تعزيز التعاون السعودي الأمريكي
المناطق_واس

بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز مسارات التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم لجون ماكين.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل الجبير

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