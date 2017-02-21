وزير الخارجية يلتقي جون ماكين

التقى وزير الخارجية عادل الجبير، في الرياض اليوم ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد.