 وزير الخارجية يلتقي جون ماكين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة الرياض تطيح بقاتل المقيم المصري جنوب الرياض مناطق تجارة حرة سعودية يمنية بعد دحر الانقلاب وإعادة الإعمار وزير الخارجية يلتقي جون ماكين خادم الحرمين يستقبل رئيس اليونان.. ويقيم مأدبة غداء تكريما له ولي العهد يبحث مع ماكين تعزيز التعاون السعودي الأمريكي مسؤول يمني يدين مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية لاحتجازهم الأدوية ولقاحات الأطفال في صنعاء بالصور.. تدشين أسبوع الشجرة 40 في الشبحة دشن 5 انظمة إلكترونية للملتقى ورعى 6 اتفاقيات شراكة.. الأمير خالد الفيصل : لا بد أن يكون ملتقى مكة الثقافي معلماً ثقافياً وفكرياً وحضارياً وزير الصحة يكرم صحة تبوك نجاح عملية معقدة لطفل يعانى من تشوه خلقي بالجزء الخلفي لعظام الجمجمة بمستشفى الملك سلمان الأحوازيون العرب يحتفلون بيوم “اللغة الأم” في ظل قمع “الاحتلال الإيراني” أسعار “المواشي” تتراجع إلى أدنى مستوى في 6 سنوات

وزير الخارجية يلتقي جون ماكين

وزير الخارجية يلتقي جون ماكين
المناطق_واس

التقى وزير الخارجية عادل الجبير، في الرياض اليوم ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>