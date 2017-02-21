شرطة الرياض تطيح بقاتل المقيم المصري جنوب الرياض

أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بقاتل مقيم مصري في العقد السادس من العمر في جريمة وقعت السبت الماضي جنوب العاصمة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان إنه بتاريخ 21/5/1438هـ ورد لمركز شرطة ديراب بلاغ أحد المواطنين عن مشاهدته لشخص ملقى على الأرض مصاب بطلق ناري وقد فارق الحياة. موضحاً أنه جرى الانتقال الفوري من قبل الجهة المختصة لمسرح الحادث رفق خبراء الأدلة الجنائية ووجدت جثة لوافد (مصري الجنسية في العقد السادس من العمر) ملقاة على الأرض بها عدة طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد، تم رفع ما وجد من آثار بمسرح الحادث وإيداع الجثمان المستشفى، وبإجراء الصفة التشريحية من قبل الطبيب الشرعي تبين إصابة المجني عليه بست طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد.

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بتشكيل فريق متخصص لدراسة القضية والعمل على سرعة كشف هوية الجاني، وقامت باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن تحديد الاشتباه في أحد الجناة (سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر) وضبطه، وبسماع أقواله أقر بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته نتيجة خلاف شخصي بينهما، وقد قام بالدلالة على مكان السلاح المستخدم في الجريمة حيث جرى تحريزه. تم التحفظ على المتهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.